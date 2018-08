Oberstenfeld Eitel Sonnenschein unterhalb der Burg

Oberstenfeld - Die elfjährige Tessa muss nicht lange überlegen: „Weil es so viele tolle Rutschen gibt!“ Als da wären: 100 Meter lange Familienrutsche, eine 40 Meter lange Steilrutsche, eine 27 Meter lange Breitrutsche und eine 25 Meter lange Kinderrutschbahn. Das ist nicht nur für Tessa das entscheidende Argument fürs Mineralfreibad. Ihrer Mutter Pascale gefällt besonders das weitflächige Areal. „Auch bei wirklich heißen Temperaturen wie jetzt wird es hier nicht so proppevoll“, ergänzt sie. Dafür kommen die beiden extra aus Leingarten bei Heilbronn nach Oberstenfeld gefahren. „Seit etwa drei Jahren“, so berichtet die Mutter.