Oberstenfeld Eine Klobürste zur Narrentaufe

Üblich ist es, ein Jahr „auf Probe“ Mitglied zu sein, dann ist man „reif“ für die Narrentaufe. Erst danach ist man zum Maskentragen berechtigt. In diesem Jahr unterzieht sich Peter Jockwig, Jahrgang 1960, der Taufe. Für Außenstehende wirkt es befremdlich, wenn eine Klobürste exakt elf Mal, so die Narrenzahl, in eine gelbliche Flüssigkeit getunkt wird, mit der der Täufling bewässert wird. „Aus dem Altersheim“, lacht Inge Krautter, und die Schlehbeucher brüllen vor Lachen. Damit noch nicht genug, denn ein Narr soll schließlich auch etwas „auf dem Kasten haben“ – Peter Jockwig beantwortet Fragen, zur Entstehungsgeschichte, zu Bräuchen und ihrer Absicht.

Warum die Maske eine rote Nase und Bäckchen zeige, stellt Inge Krautter den angehenden Narr auf die Probe. Dieser weiß Bescheid über die „Viertelesschlotzer im Bottwartal“, und betet eine ausführliche Antwort herunter. „14 Tage habe ich mich darauf vorbereitet, im Internet zusätzlich eingelesen“, erzählt Jockwig, der gebürtig aus dem Rheinland stammt. Seit fünf Jahren lebt er in Oberstenfeld und hat in eine in der Fasnet aktive Familie eingeheiratet. Zum Abschluss muss er sich noch einen Narrentrunk zuführen, sein verzogenes Gesicht lässt auf einen unangenehmen Geschmack schließen. Günther Krautter verrät nicht was, aber dass „fiese Gewürze drin“ sind. „Schleh-beuch!“, auf eine glückselige Fasnetszeit!