Oberstenfeld Eine Erfolgsgeschichte feiert Geburtstag

Denn: Riesig sind die Räume in der Berggasse etwas oberhalb vom Oberstenfelder Rathaus nicht – und es will einiges untergebracht werden. Deshalb haben die ehrenamtlichen Helfer auch alle Hände damit zu tun, die gespendeten Dinge zu sortieren und entsprechend einzuräumen oder herzurichten. Je nach Jahreszeit und nach Größen sortiert landen die Pullis, Hosen, T-Shirts und Co. in den Regalen und auf den Kleiderständern. „Leider gibt es auch ab und zu Ausschuss“, sagt Petra Görner. Aber auch das Gegenteil erleben die Ehrenamtlichen: Denn es werden immer mal wieder auch Dinge abgegeben, die nur einmal oder sogar noch nie getragen wurden. Letztlich sollen es auf jeden Fall gut erhaltene, saubere, funktionsfähige und tragbare Sachen sein, die an „Die Brücke“ gespendet werden.

Und obwohl für den Laden Miete und Nebenkosten gezahlt werden müssen, bleibt am Ende auch immer noch etwas übrig. Mit den Mehreinnahmen werden daher seit inzwischen fünf Jahren die Sozialarbeit in Oberstenfeld und den Teilorten, sowie Sozialprojekte unterstützt. Unter anderem wurden das Essensgeld für bedürftige Kindergarten- und Schulkinder oder die Strom- und Wasserrechnungen für Senioren am Ort bezahlt. Darüber hinaus ging beispielsweise eine Geldspende an den Tafelwagen im Bottwartal.