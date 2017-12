Oberstenfeld - Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, brachen laut Polizei bislang unbekannte Täter in eine Sporthalle in Oberstenfeld und auch in eine dortige Gaststätte ein. Zunächst hebelten die Unbekannten die Eingangstür zur Halle auf und machten sich dann an zwei Türen zu schaffen, so dass sie in die Küche und den Gastraum gelangten. Die Einbrecher durchsuchten anschließend das Mobiliar und erbeuteten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Im weiteren Verlauf öffneten sie gewaltsam die Bürotür des Sportclubs. Am Ende begaben sich die Unbekannten in die Sporthalle. Dort befanden sich Geldkässchen, die sie ebenfalls aufbrachen. Das enthaltene Münzgeld ließen sie mitgehen. Der gestohlene Gesamtbetrag dürfte sich auf etwa 70 Euro belaufen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.