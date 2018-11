Oberstenfeld Eidechsen und Großer Feuerfalter brauchen Räume

Laut Verwaltung handelt es sich um ein ganzes Maßnahmenpaket. Zunächst werden angrenzend an das Neubaugebiet neue Lebensräume für die Tiere geschaffen. Die Grundstücke dafür muss die Kommune erst noch aufbereiten lassen. „Sie müssen so hergerichtet werden, dass sie zur neuen Heimat der Eidechsen werden können“, erklärt der Bürgermeister Markus Kleemann. In einem weiteren Schritt gehe es um die konkrete Umsiedlung der Tiere. Sie bräuchten einen Wanderkorridor, um das Grundstück wechseln zu können.