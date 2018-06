Oberstenfeld Eidechsen-Problem behindert Baugebiet

Noch stehe nicht fest, ob die Gemeinde die Eidechsen in unmittelbarer Nähe oder an einen Ort weiter weg umsiedeln muss, berichtet Kleemann. Für die Lösung in der Nähe müsste die Kommune ein Grundstück erwerben. „Die Verhandlungen gestalten sich aber schwierig“, sagt der Rathauschef. Das liege daran, dass sich Eigentümer schwertun, sich in der aktuellen Niedrigzinsphase von ihrem Besitz zu trennen. „Es ist auch nicht jedes Grundstück geeignet.“