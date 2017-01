Oberstenfeld Die Polizei findet das Tatfahrzeug

Oberstenfeld - Einen Schritt weiter ist die Polizei bei den Ermittlungen zum Einbruch in eine Bäckerei in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld am vergangenen Sonntag. Die Beamten haben das Tatfahrzeug festgestellt, mit dem die drei geklauten Bezahlautomaten abtransportiert wurden. Die Täter hatten den Kastenwagen offenbar im Söhlbachwiesenweg in Beilstein abgestellt. Aufmerksame Zeugen riefen die Polizei. Der Renault Master trägt ein Ludwigsburger Kennzeichen, er war in der Nacht zum Samstag in der Straße In den Schafwiesen vom Betriebshof einer Oberstenfelder Firma entwendet worden.