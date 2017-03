Oberstenfeld Die Planung für das Filetstück kommt gut an

Das Wohn- und Geschäftshaus entsteht an der Landesstraße 1100 praktisch gegenüber der Feuerwache. Die Gemeinderäte hatten im Juli den Grundsatzbeschluss gefasst. Dabei war auch angeklungen, dass an der viel befahrenen Kreuzung später einmal ein Kreisverkehr kommen könnte. Dies mussten die Planer beim Zuschnitt des Grundstücks berücksichtigen.

Vier Bewerber habe es bei dem Wettbewerb gegeben, berichtete die LBBW-Mitarbeitern Jessica Dürr im Gemeinderat. Unter den leistungsfähigen Bewerbern erschien der Böhringer-Entwurf den Räten in der Klausursitzung am 18. Januar aber als besonders geeignet. Er habe die Kriterien Einfügung in die Umgebung, Erscheinungsbild, Ausnutzung des Grundstücks sowie Nutzungskonzept am besten erfüllt.