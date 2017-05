Oberstenfeld Die Ortsmitte zeigt sich in neuem Glanz

Der Tag der Einweihung war nicht zufällig gewählt. Am Samstag war der Tag der Städtebauförderung, an dem eine breite Öffentlichkeit in ganz Deutschland über deren Ziele, Inhalte und Ergebnisse informiert wird. In Oberstenfeld gab es auf Schautafeln Fotos des vorherigen Zustands und der Sanierung zu sehen. Zudem hatten die Kindertageseinrichtungen zum Thema „Baustelle Ortskern“ einen Malwettbewerb veranstaltet – das Ergebnis konnten die Besucher an Schautafeln am Keltermarkt und an einer Leine vor dem Frischemarkt Mayer bewundern. Als Kleemann die Namen der fünf Gewinner der jeweiligen Altersgruppen verlas, gab es Freudenschreie im Publikum, bevor sich Noah Freiburg, Lea Hillenbrand, Roxane Kecker, Jamie Konen und Anna-Eleni Hein einen Gutschein und einen mit Süßigkeiten gefüllten Stiftsbecher samt Handschlag vom Rathauschef abholen durften. Einen Sonderpreis gab es für Samuel, Henrik und Tim vom Kinderhaus Gronau. Sie bastelten aus Pappe einen fast lebensgroßen Bauarbeiter. Echte Bauarbeiter sind erst wieder beim innerorts gelegenen Neubaugebiet an der Lichtenbergstraße zu sehen, von dem ein Modell ausgestellt war. Für die geplanten Häuser wurden zwei alte Scheunen abgerissen.