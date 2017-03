Oberstenfeld Die Kanzlerin kennt Oberstenfeld

Historisch ist das Treffen der drei Ortsoberhäupter, historisch ist aber auch der Anlass, aus dem Oberstenfeld überhaupt begann, ein Goldenes Buch zu führen. „Es war die Wiedervereinigung“, erinnert sich Manfred Läpple. Immerhin gastierte mit Sabine Bergmann-Pohl die letzte Präsidentin der frei gewählten Volkskammer der DDR in der Bottwartalkommune. Die CDU-Politikerin verewigte sich ganz im Geiste der Wende im Buch: „Ich bin glücklich, nach über 40 Jahren Unterdrückung und Gewaltherrschaft unserer sozialistischen Diktatur an der Einheit Deutschlands aktiv mitgewirkt zu haben.“ Der Eintrag datiert vom 28. September 1990 – wenige Tage später war die Deutsche Einheit am 3. Oktober besiegelt. „Einen Anlass mit einer größeren Tragweite kann man sich nicht vorstellen“, zollt Markus Kleemann aus der Distanz Respekt.

Den zweiten Eintrag nahm der damalige Bürgermeister Läpple selbst vor – nämlich den zu seiner Verabschiedung am 12. Juli 1991. „Es war ein heißer Tag in der Halle, wir hatten 34 Grad“, erinnert sich der Altschultes an den offiziellen Akt im Bürgerhaus, das damals noch Gemeindehalle hieß und vom Nachfolger Reinhard Rosner später saniert wurde. Und Markus Kleemann? „Ich war da schon sieben, es war mein Geburtstag“, merkt der Jungspund unter den Rathauskapitänen an. „Grad schulreif“, ergänzt Läpple, und die Runde lacht herzlich. Gerne erinnert er sich daran, dass Lothar Späth, der spätere Ministerpräsident und einer der Unterzeichner beim Abschied, im nahen Gronau tätig war. Sein Kollege damals: „Du, ich hab einen Lehrling, der hält seine Gosch’ den ganzen Tag net – aber g’scheit isser!“ In Läpples Amtszeit wuchs Oberstenfeld von 1800 auf 8000 Einwohner. Bedauert er, dass es ein Goldenes Buch nicht eher gab? „Ich hatte genug andere Geschäfte“, sagt der heute 89-Jährige wieder mit einem entspannten Lächeln.