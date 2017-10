Oberstenfeld Die Gemeinde packt ihr Mammutprojekt an

Das Warten auf bessere Zeiten seit 2014 hat freilich seinen Preis. Der Architekt Eberhard Eisenbeiß aus Kirchheim am Neckar schätzt die Ausgaben auf 2,96 Millionen statt 2,7 Millionen Euro. „Ich habe die Kosten nicht hoch- sondern frischgerechnet“, sagte er in der Sitzung schmunzelnd. An den Zahlen zweifelte angesichts des stark ausgelasteten Baugewerbes niemand. Das Damen-Stift wird sich äußerlich nicht groß verändern. Leider habe das Denkmalamt die geplanten Balkone im Innenhof nicht genehmigt, dafür aber auf der Westseite, so Eisenbeiß. Er habe den Brandschutz zweimal anpassen müssen, „weil wir nicht mit den höchsten Anforderungen reingegangen sind“. Natürliche Materialien seien vorgeschrieben worden.

Ohne Zuschüsse wäre das Projekt für die Gemeinde nicht möglich, teilt die Gemeindeverwaltung in der Beratungsvorlage mit. Insgesamt erhält Oberstenfeld 1,5 Millionen Euro. Den Rest muss sie selber aufbringen: zu einem Drittel im Haushaltsjahr 2018 und zu zwei Dritteln im Etat 2019. Der Kämmerer Ingo Wörner bezifferte die jährliche Belastung für Zins und Tilgung des langfristigen Kredits auf etwa 60 000 Euro. „Es wird anspruchsvoll, aber wir gehen davon aus, dass wir es schaffen werden“, sagte Wörner angesichts der nicht leichten Haushaltslage.