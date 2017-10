Oberstenfeld Die Frauen sollen wieder mehr Leichtigkeit verspüren

Auch die Oberstenfelderin Martha Higler-Kühner nimmt sich aktuell des Themas an. Die studierte Religionspädagogin hat sich beruflich als kreative Leib- sowie als Kunsttherapeutin ausbilden lassen und bietet mit ihrer „LebensWerkstatt“ Hilfe in vielen Lebensfragen an. Als Coach will sie auch jenen Frauen beistehen, die die Erfahrung machen mussten, an Krebs zu erkranken. Ganz gezielt will die Oberstenfelderin deshalb am Mittwoch, 25. Oktober, einen kostenlosen Abend für Frauen nach Brustkrebs anbieten.

Dabei möchte sie jedoch weniger Themen ansprechen, die im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen, wie etwa das Wissen, dass schon 0,3 Liter Wein täglich das Risiko an dieser Krebsart zu erkranken, um rund 30 Prozent erhöhen soll. Higler-Kühner will vielmehr die Seele zu Wort kommen lassen. „Denn oft ist nicht nur der Körper erkrankt“, weiß die Therapeutin, „sondern auch die Seele leidet enorm mit“. Die Frauen fänden sich oft in einem Gefühl der Hilflosigkeit wieder, hätten das Vertrauen in den eigenen Körper verloren oder nähmen überdeutlich wahr, was in ihrem Inneren abläuft. Solchen und anderen Stressfaktoren will Higler-Kühner entgegentreten und eine kognitive Umstrukturierung bei ihren Teilnehmerinnen bewirken. „Alle schwächenden Gedanken sind gefährdend und stören den Heilungsprozess“. Es gelte daher, das eigene Gedankenkarussell in Griff zu bekommen und alles zu tun, was den Stress abbaue.