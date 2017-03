Oberstenfeld Die Chancen für das Klettergerüst stehen gut

Käme das Klettergerüst, würde sich auch die Schulleiterin Ulrike Kemmer freuen. „Mit der Lösung wären wir zufrieden, wir haben da Hoffnung“, sagt sie auf Nachfrage und erzählt vom veränderten Standort. Demnach würde das Spielgerät nun im unteren Teil des Schulhofs aufgestellt und nicht mehr oben. Der Vorteil: „Das Klettergerüst stünde dann direkt vor dem Gebäude der Erst- und Zweitklässler.“ Man hätte dann also ein Gerüst für die Größeren und eins für die Kleineren. Nach der Schulhofsanierung in dem Teil seien die Formen nicht mehr so streng. „Einen Fallschutz gibt es dort bereits“, ergänzt der Bauamtsleiter Volker Wanner.

Aus Sicht des Fördervereins der Schule wäre es zu begrüßen, wenn die Gemeinde eine kostengünstige Lösung fände. „Wir finanzieren in diesem Schuljahr ein Zirkus-Projekt mit 5000 Euro“, erzählt der Erste Vorsitzende Klaus Rebholz. Beim Klettergerüst sehe er die Gemeinde in der Pflicht, da sie auch die Gronauer Grundschule geschlossen habe. Flagge zeigte in der jüngsten Gemeinderatssitzung aber auch die Elternpflegschaft. Sarah Lang, auch Kassiererin im Förderverein, monierte, dass in einem Schulgebäude Kinder an Fenstern säßen, durch die Zugluft dringe.

Dieses Problem habe die Verwaltung erkannt und in der Klausurtagung im November mit den Räten besprochen, sagt Markus Kleemann. Eine Finanzierung sei in den nächsten Jahren aber nicht möglich.