Oberstenfeld Die Bücherei erntet viel Lob und will ein Lesecafé eröffnen

Nicht nur diese Aktion zeigt: Das Büchereiteam hat die Kinder und Jugendlichen im Blick. Deren Lesekompetenz soll gefördert werden. So sind unter den 202 Neuanmeldungen 164 Kinder. Viele Veranstaltungen, wie etwas die Aktion „Heiß auf Lesen“, das Schattentheater „Peter und der Wolf“ oder ein Bilderbuchkino sorgten für volle Büchereiräume, sodass Michael Meder von den Freien Wählern in der Bibliothek „fast ein zweites Jugendhaus“ erkennt. Der etwas niedrige Anteil von nur 29 neuen Onleihe-Anmeldungen war ihm aufgefallen, doch ist dies laut Krahl damit zu erklären, dass sich viele Nutzer erst noch onleihefähige Lesegeräte anschaffen würden. Dass die Bücherei auch technisch mit der Zeit geht, zeigte der große Zuspruch zur „Toniebox“, einem gepolsterten Würfel, mit dem Kinder zum Beispiel Hörbücher abspielen können. „Wir haben als eine der wenigen Büchereien ein solches Gerät“, sagte Suzana Krahl stolz. Der Clou der stoßgepolsterten Wunderbox: Eine MP3-Datei ist in einer Spielfigur gespeichert, die man leicht auf- und abstecken kann. Ton an, Ton aus – das macht den Kindern Spaß.