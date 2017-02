Oberstenfeld Der Wanderbus wird weiterfahren

Die Gemeinde bezahlt für eine Saison 4800 Euro. Damit ist sie zur Hälfte am Anteil des Landkreises Ludwigsburg an der 50:50-Mischfinanzierung mit dem Rems-Murr-Kreis beteiligt. „Das ist für unsere Gemeinde ein sehr günstiges Angebot, bedenkt man, dass im Landkreis Ludwigsburg nur die Orte Oberstenfeld, Gronau und Prevorst angefahren werden“, sagte Markus Kleemann am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hatte bereits in der Ratssitzung am Donnerstagabend von einer „touristisch attraktiven Gegend“ gesprochen, die mit dem Busverkehr erschlossen werde. Der Wanderbus fährt nicht nur die Exklave Prevorst an, sondern auch die touristisch interessanten Hotspots am Lichtenberg, Sinzenburg und Aspach. Von dort können die Fahrgäste in die nähere Umgebung ausschwärmen.

Der Berg- und Talbus war 2014 in eine dreijährige Versuchsphase gegangen. Die Federführung des Projekts liegt beim Rems-Murr-Kreis, der eine Fortführung des Busses bereits beschlossen hatte. Der Landkreis Ludwigsburg hat eine weitere Beteiligung am Projekt vom Ja der Gemeinde Oberstenfeld abhängig gemacht, sich auch weiterhin selbst an den Gesamtkosten zu beteiligen.