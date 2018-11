Oberstenfeld Der Streit bei Werzalit zieht sich hin

Der aktuelle Rechtsstreit schlägt ein neues Kapitel in der Causa Werzalit auf, die im Jahr 2011 ihren Anfang nahm. Damals gliederte der Holzverarbeiter Werzalit GmbH und Co. KG unter Geschäftsführer Jochen Werz einen Teil der Belegschaft in die Fertigungsgesellschaft Holz und Kunststoff (FHK) aus. Dagegen wehrten sich 56 Arbeitnehmer aus dem Bottwartal und etwa 30 weitere aus den Werzalit-Werken im thüringischen Niederorschel und in Berlin. Sie erhielten in diesem Januar vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt final Recht. Die Begründung: Es habe sich bei dem Outsourcing nicht um einen wirklichen Betriebsübergang gehandelt. Unter der Millionenlast der Lohnnachforderungen meldete Werzalit Insolvenz an – seitdem bemüht sich Jochen Sedlitz um den Verkauf des Unternehmens.