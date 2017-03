Oberstenfeld Der Parkplatz strahlt mehr Komfort aus

Der Umbau des kleinen Areals bietet außerdem in puncto Sicherheit Vorteile. Die Stellplätze sind jetzt eben. „Rückwärtsausparker schauen nicht mehr in den Himmel“, erklärt Markus Kleemann. Auch das Ein- und Aussteigen ohne Gefälle sei – gerade für Ältere – sicherer. Zudem hat die Gemeinde die Stellplätze verbreitert. Wer in der unteren Reihe parkt, könne bequem durch einen neuen Querweg in die Mühlgasse gehen – und muss sich nicht mehr mit Autofahrern die Zufahrt teilen. Gelungen ist aus Sicht des Verwaltungschefs an der Kreuzung auch die Verkehrsführung für den Anlieferverkehr in die Stiftsmühle. „Die Radien sind groß genug.“

Unter der Straßensanierung hatten insbesondere die Geschäftsleute zu leiden (wir berichteten). Die Baustellen blockierten die Durchfahrt – so war etwa der Keltermarkt immer nur von einer Seite aus erreichbar. Für den Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzenden Michael Meder „hat es schon sehr lange gedauert.“ Eine Baustelle im Ort sei nie gut für den Handel. Meder sieht aber auch, dass die Gemeinde alles getan hat, damit die Kunden möglichst heranfahren konnten – etwa durch wechselnde Verkehrsführungen. „Wenn jetzt alles fertig ist, sind wir froh“, sagt der Juwelier, der mit der Zahl der Parkplätze und der gestiegenen Aufenthaltsqualität von einer erhöhten Frequenz im Ortskern ausgeht.