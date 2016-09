Oberstenfeld - - Mit einem offenen Brief an Landrat Rainer Haas hat die Initiativgruppe Dürren IV in der vorigen Woche gegen sechs angeblich 14 Meter hohe Häuser in dem geplanten Neubaugebiet Dürren IV in Oberstenfeld protestiert (wir berichteten). Jetzt hat sich auf Anfrage unserer Zeitung herausgestellt: Der Landrat ist nicht zuständig. Die Planungshoheit liege allein bei der Gemeinde, teilt Andreas Fritz, Pressesprecher im Kreishaus, mit. „Das Landratsamt ist insoweit nicht Aufsichtsbehörde, da der Bebauungsplan aus dem genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt ist.“ Ein Nein zu den höheren Häusern – im baurechtlichen Sinne handele es sich nicht um Hochhäuser – wäre allenfalls im anschließenden Baugenehmigungsfahren denkbar, falls die dann konkret geplanten Häuser zum Beispiel Abstandsflächen verletzen würden, erklärt Andreas Fritz.

Die Initiativgruppe Dürren IV hatte sich konstruktiv am Bürgercafé der Gemeinde zu dem Neubaugebiet beteiligt. Sie bemängelt aber das Verhalten des Gemeinderates bei der Fortführung der Planung. „Man stellt sich einfach stur“, schreibt der Sprecher Alfred van Zeist. „Das zwingt uns dazu, auch andere Möglichkeiten zu suchen, dieses monströse Vorhaben zu stoppen.“ In ihrem Schreiben an den Landrat fordert die Gruppe ihn auf, vorzubeugen und zu verhindern, dass die Attraktivität von Dürren IV zunichtegemacht werde. Haas habe gegenüber der Presse ja erklärt, dass man wegen der hohen Sensibilität des Bottwartals keine „großen Lösungen“ anstreben solle, so van Zeist wohl in Anspielung auf das inzwischen endgültig gescheiterte interkommunale Gewerbegebiet am Holzweilerhof.

Ob die mehrgeschossigen Häuser überhaupt eine Höhe von 14 Meter erreichen, stehe zurzeit noch nicht fest, teilt indes der Oberstenfelder Bauamtsleiter Volker Wanner auf Nachfrage mit. „Es gibt noch keine konkrete Planung.“ Der Gemeinderat werde im Rahmen des Verfahrens für einen Bebauungsplan auch die Gebäudegrößen prüfen. „Wenn wir in der Region Stuttgart ein Neubaugebiet planen, müssen wir verdichtet bauen, um es überhaupt genehmigt zu bekommen“, erklärt Wanner. Geschossbauten seien notwendig, um die zum Ziel gesetzten 100 Wohneinheiten zu erreichen. Auch der von der Initiativgruppe genannte Vorwurf des BUND, man zerstöre einen Wildkatzenweg, werde im Rahmen des Verfahrens geprüft. „Wir haben im vorigen Oktober mit dem Umweltbericht angefangen – das dauert ein Jahr.“ Auch in dieser Frage verweist das Landratsamt auf die Kommune: „Es ist Sache der Gemeinde, diesen Konflikt im weiteren Verfahren angemessen zu berücksichtigen.“

Darauf, dass die Gemeinde viele Vorschläge beim Bürgercafé aufgenommen habe und sie momentan auswerte, weist der Bürgermeister Markus Kleemann hin. „Auch dass die Gebäude nicht so hoch werden sollen, wurde von der Initiativgruppe angeregt“, erklärt er auf Nachfrage. Allerdings habe es auch andere Beiträge gegeben, etwa von Senioren, die sich barrierefrei erreichbare kleinere Wohnungen wünschten – und dafür gerne ihre größeren Häuser verkaufen würden, „auch an junge Familien, was ja wieder Wohnraum schafft“, so Kleemann, der die Höhe von 14 Metern ebenfalls nicht bestätigt: „Das hängt auch von den Geschosshöhen ab, die noch festgelegt werden müssen.“ Unterm Strich sei die Nachfrage nach Wohnraum unbestritten, stellt der Rathauschef klar: „Ich fände es schade, wenn junge Familien aus Oberstenfeld wegziehen müssten, weil sie keine erschwinglichen Wohnungen vorfinden.“