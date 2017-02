Oberstenfeld Der finanzielle Gürtel bleibt eng geschnallt

Der Neubürgerempfang, der erst zum zweiten Mal stattfand, kommt offenbar gut an. Was nicht nur am ausgeschenkten Sekt oder der schwungvollen musikalischen Untermalung durch die Bigband des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums liegen dürfte, sondern auch daran, dass man hier auch als alteingesessener Oberstenfelder, Gronauer oder Prevorster zahlreiche Informationen über die Gemeinde bekommt. Schließlich richtet sich der Empfang nicht nur an die neu Zugezogenen. Im Foyer präsentierten sich in einer gegenüber dem Vorjahr erweiterten Runde zahlreiche Vereine, Glaubensgemeinschaften und andere Institutionen, im Saal hielt der Bürgermeister einen Rückblick auf das vergangene Jahr 2016 und informierte darüber, was in diesem Jahr und darüber hinaus ansteht.

Für Applaus sorgte seine Ankündigung, es werde in diesem Jahr eine Neuauflage des Straßentheaterfestivals geben, und zwar in Kombination mit dem Fleckenfest. Das Straßentheaterfest hatte erstmals anlässlich des 1000-Jahr-Stiftsjubiläums stattgefunden. Auch das Stift selbst werde die Gemeinde weiter beschäftigen, so Kleemann. Es müsse dringend saniert werden, was mit immensen Kosten verbunden sei. Noch seien nicht alle Förderanträge bewilligt. Davon hänge es aber ab, ob mit den Baumaßnahmen begonnen werden könne. Denn die Gemeinde habe nach wie vor mit finanziellen Problemen zu kämpfen, machte Kleemann deutlich. Trotz der massiven Einsparungen im vorigen Jahr, die unter anderem zur Schließung der Gronauer Grundschule führten, müsse auch dieses Jahr der Gürtel enger geschnallt werden. So werde der Oberstenfelder Häckselplatz geschlossen und nur der in Gronau beibehalten. Geld ausgegeben werde dagegen für die Umgestaltung des Schulhofs der Lichtenbergschule, wobei es vor allem um die Herstellung der wegen der Inklusionsvorgaben geforderten Barrierefreiheit gehe. Auch die Ortskernsanierung werde fortgesetzt. Ausführlich informierte der Schultes auch über das geplante Neubaugebiet Dürren IV. Bauplätze könnten allerdings frühestens 2018 erworben werden.