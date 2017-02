Oberstenfeld Das Kriegsende flackert in Oberstenfeld noch einmal auf

in Militärjeep steht mitten in der Oberstenfelder Berggasse. Zwei US-amerikanische Soldaten zerren einen Deutschen heraus. Mit den Worten „Now tell us!“ stoßen sie ihn gegen eine Mauer aus Sandsäcken. „I… I… please…“, stammelt der Deutsche. „Das war schon nicht schlecht“, kommentiert der Regisseur Simon Zastrow. Trotzdem wird die Szene gleich noch einmal wiederholt. „Du musst das nicht gut sagen, du musst einfach nur gut aussehen dabei“, scherzt er. Die Soldaten werden von Freunden und Bekannten gespielt und später von einem echten Amerikaner synchronisiert.

Inzwischen beobachten Anwohner das Geschehen vom Fenster aus. An der Kreuzung zur Forststraße haben sich einige Passanten versammelt. „Jetzt mal bitte den Platz da unten räumen“, gibt Simon Zastrow an sein Team durch. Denn nun wird der deutsche Soldat von hinten gefilmt, wie er mit erhobenen Händen die Gasse hinuntergeht. Eine Szene, die sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs an vielen Orten in Deutschland ereignet haben könnte. So ist die Wahl des Drehorts auch nicht durch die Handlung des Films bedingt, sondern durch die Herkunft des Regisseurs.