Oberstenfeld Das Gremium wird jünger und weiblicher

Oberstenfeld

Der erste Vorsitzende Dieter Haid hat zur jährlichen Mitgliederversammlung 37 Mitglieder begrüßen können. Der Bericht zur sportlichen Entwicklung des Vereins wurde von Oliver Baumann vorgetragen. Sie ist stabil gut auf erfreulich hohem Leistungsniveau. Herren und Damen unterstrichen auch im Vorjahr ihre Ausnahmestellung in der Oberliga und erfreuen bei ihren Heimspielen regelmäßig viele Zuschauer. In der Hallensaison konnten die beiden Toppmannschaften dies bestätigen, die Herren wurden zum siebten Mal württembergischer Mannschaftsmeister, die Damen stiegen in die Oberligastaffel auf. Weiterhin zeigt sich der TCO bei den aktiven Herren und Damen sehr gut aufgestellt, im Jahr 2018 sind sechs Mannschaften gemeldet, vier bei den Herren, zwei bei den Damen. Bei den Senioren wurden die über viele Jahre erfolgreichen Herren 70 mit den Herren 65 fusioniert.