Oberstenfeld CDU-Chef verbreitet Falschmeldung

In seinem Facebook-Post hatte Wolfgang Streufert schwere Geschütze aufgefahren: „Dank den Anweisungen unseres Innenministers Strobls (?) werden diese unmenschlichen Straftaten in der Zeitung nicht mehr aufgezeigt/veröffentlicht“, schreibt er und behauptet, dass die Oberstenfelder Flüchtlinge, von denen zwei an der Straftat beteiligt gewesen sein sollen, in der Flüchtlingsunterkunft „festgemacht“ werden konnten. Dies sowie die syrische Herkunft der mutmaßlichen Täter habe er im Gespräch mit der Familie erfahren, erklärte der CDU-Gemeinderat am Dienstag unserer Zeitung. „Sie konnten es nicht verstehen, dass davon kein Wort in der Öffentlichkeit erschien.“ Jeder Einbruch und jeder Verkehrsunfall werde von der Polizei der Presse weitergeleitet – nicht aber ein derart gravierender Vorfall.

Das Polizeipräsidium habe den Überfall nicht sofort an die Presse weitergegeben, weil sie sich erst vergewissern musste, ob die Tat auch so stattgefunden habe – so wie bei jeder Straftat, erklärt Peter Widenhorn. So habe man nicht vorschnell Unruhe in der Bevölkerung schüren wollen. Auch habe die Polizei es nicht als zwingend angesehen, den Übergriff sofort zu veröffentlichen, „weil es nur einen Leichtverletzten gegeben hat und der Hergang nicht schlüssig zu rekonstruieren war“.

Am Dienstag holte Widenhorn dies nach, indem er gegen 11 Uhr einen Kurzbericht auf der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums mit einer Richtigstellung der Falschangaben „in den sozialen Medien“ brachte. „Wir veröffentlichen nicht jeden Vorgang – dieser ist nur interessant, weil es wieder die Flüchtlinge gewesen sein sollen und jetzt die Volksseele kocht“, sagt Peter Widenhorn. Noch am Montag hatte er auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt, es gebe keinen Vorfall, dies aber am Dienstag revidiert, nachdem er einen Bericht gefunden hatte. „Ich hatte aufgrund der Anfrage den Eindruck, dass der Vorgang erst vor einigen Tagen passiert ist – es sind aber schon fast zwei Wochen vergangen.“

Dass er die Syrer zu Unrecht beschuldigte, tut Wolfgang Streufert leid. „Dafür entschuldige ich mich.“ Er habe der Familie geglaubt. Am Dienstag ging er noch einmal zu ihr hin und vergewisserte sich, erzählte er unserer Zeitung. Demnach habe der junge Mann die Sprachen wohl nicht richtig auseinanderhalten können, habe ihm die Mutter gesagt. Streufert wollte unserer Zeitung nicht die Kontaktdaten der Familie für ein persönliches Gespräch mit unserer Zeitung geben, „dann würde zu viel über sie hereinbrechen“. Aus seiner Sicht trage die Polizei die Mitverantwortung dafür, „dass dieser Fall so hochkocht“. Sie hätte direkt informieren müssen.

Kritik an der Vorgehensweise Wolfgang Streuferts äußert der Beilsteiner CDU-Stadtverbandsvorsitzende Oliver Kämpf. Zwar hätte die Polizei früher informieren sollen, doch hätte Wolfgang Streufert seine Möglichkeiten ausschöpfen und sich über den tatsächlichen Sachverhalt vergewissern müssen, etwa über den Bürgermeister. Er verstehe die Eile nicht, über Facebook Fake News zu verbreiten und „so zu tun, als ob Staat und Presse nicht funktionierten“.

Der Bürgermeister Markus Kleemann will keine Kritik an der Polizei üben. „Wir werden sehr gut informiert.“ Wolfgang Streufert habe ihn am Sonntag, als er mit einer Reisegruppe in Verbicaro war, mit WhatsApp über die Sache informiert und ihn gefragt, ob ihm das bekannt sei. Er habe das verneint und später geantwortet, er werde das prüfen. Dass Streufert sich entschuldigt hat, finde er gut.