Oberstenfeld Bürgermeister gibt den Führerschein ab

Oberstenfeld - Der Bürgermeister zeigt sich reuig: „Es war ein Fehler – vor allem, zu schnell unterwegs zu sein. Ich werde meinen Fahrstil ändern müssen.“ Markus Kleemann hat seinen Führerschein für sechs Monate abgeben müssen. Er hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren acht Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei gesammelt. Dafür gibt es laut Kleemann drei Gründe: zu schnelles Fahren, Handynutzung und zu dichtes Auffahren. Ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag musste der Rathauschef am Donnerstag dafür Medienvertretern Rede und Antwort stehen.