Oberstenfeld/Beilstein Höhe, Weite und Eleganz machen perfekten Sprung

Die sonst als Kassiererin im Freibad tätige Daniela Schulze führt heute Buch über die Ergebnisse, ihre 21 Jahre alte Nichte Theresa Vogel aus Beilstein sitzt als Jurorin daneben. Preisrichter ist auch Philipp Schäfer aus der Schwimmabteilung des TGV Beilstein. Der „Fun-Faktor“ zählt heute laut Leiterin Ute Kuttner, aber auch wer am „schönsten, weitesten und einfallsreichsten“ spritzt. Gerade malt Alexander Petry als Organisator die Startnummer „23“ auf den Oberarm des neunjährigen Vincenzo aus Oberstenfeld. „Meistens springe ich wie ein Brett ins Wasser“, meint der. Seine Mutter sagt: „Hauptsache, er tut sich nicht dabei weh!“

Nur die Älteren zwischen neun und zwölf Jahren springen vom Dreimeterbrett, sonst muss der „Einser“ reichen für die Rücken- und Beinplatscher, oft in leichter Rückenlage. „I want it that way“ von den Backstreet Boys dudelt in der Pause aus dem Lautsprecher, über den Ute Kuttner als Moderatorin auch die Stimmung anheizt.

Der blonde Junge mit der Startnummer 20 auf dem Oberarm heißt Joan und macht mit, weil „es cool und witzig“ ist. Der Zwölfjährige aus Gronau steht neben Jonas König, der mit seiner Bombe samt Rückwärtssalto gerade führt. Joan meint: „Das toppt doch kein Mensch!“ Und er soll recht behalten: Jonas König heißt am Ende der Gewinner.