Oberstenfeld Autoren stellen sich der „Dichterschlacht“

Eins ist klar und eine ungeschriebene Regel für das Publikum, nur so rumsitzen und brav Applaudieren geht nicht beim Poetry Slam. Farbe bekennen muss man zu dem, was sich auf der Bühne abspielt. Moderator Hanz weiß, wovon er spricht. 2008 bestritt er seinen ersten Poetry Slam und ist seither sowohl als Slam Poet, wie auch als Moderator und Organisator des Genres hauptsächlich im süddeutschen Raum aktiv unterwegs. Einige Bottwartäler Schüler profitierten von seinem Erfahrungsschatz während eines zweitägigen Workshops in Oberstenfeld.

Vier mutige wagen nun ihren ersten Auftritt im Gewölbekeller. Sie kennen die Regeln schon, die Hanz dem bunt gemischten Publikum zuvor erklärt: „Die Texte müssen selbst verfasst sein und innerhalb von maximal sechs Minuten vorgetragen werden.“ Außerdem dürften die Autoren keine Requisiten verwenden, so Hanz. „U-Boot“, hallt es aus der Hörerschaft, nach der Duldung eines Requisits für den Abend.