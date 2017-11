Oberstenfeld - Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Montagabend zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Lichtenberger Straße in Oberstenfeld gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker streifte auf dem Parkplatz eines Supermarkts einen dort abgestellten Mitsubishi. Dabei beschädigte er die hintere Stoßstange des Wagens und machte sich anschließend davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Personen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marbach zu melden unter Telefon 0 71 44/90 00, zu melden.