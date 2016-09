Oberstenfeld - Vermutlich aus Unachtsamkeit ereignete sich am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 1116 ein Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 14000 Euro entstand. Eine 43-jährige VW-Lenkerin und ein 73 Jahre alter Porsche-Fahrerin befuhren hintereinander die L 1116 in Richtung der Landesstraße 1117. Die vorausfahrende Frau hielt an der Einmündung an, um einem Verkehrsteilnehmer auf L 1117 wie vorgeschrieben die Vorfahrt zu gewähren. Der Porsche-Lenker dahinter bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.