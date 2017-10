Oberstenfeld - An der Kreuzung von der Landesstraße 1100 zur Gronauer Straße in Oberstenfeld hat sich am Mittwoch gegen 11.55 Uhr ein Frontalzusammenstoß ereignet. Dabei ist eine 80-Jährige, die mit ihrem Auto aus Richtung Beilstein gekommen war, schwer verletzt worden. Eine 42-Jährige und ein 47-Jähriger zogen sich leichte Blessuren zu. Der Schaden beträgt insgesamt 40 000 Euro.