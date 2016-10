Oberstenfeld - Die Lage beim Holzfabrikanten Werzalit wird immer zerfahrener. Schon seit über einem Jahr schwelt der Streit um Kündigungen und betriebliche Veränderungen, die eine Reihe von Prozessen vor den Arbeitsgerichten nach sich zogen (wir berichteten mehrfach). Nun sieht sich Betriebsratsvorsitzender Jan Willem Riezebos mit einer weiteren Verschärfung konfrontiert. Die Arbeiter warten auf ihr Geld. „Im letzten Monat kam das Gehalt etwa acht Tage zu spät. Für den September wurde noch gar nichts ausbezahlt.“ Weiter unklar ist zudem, ob die 74 im vergangenen Jahr gekündigten und auf Druck des Gerichts wieder eingestellten Arbeiter nun bei Werzalit oder der neuen Fertigungsgesellschaft Holz Kunststoff (FHK) angestellt sind oder waren. Das Arbeitsgericht hatte jedenfalls die Kündigungen für ungültig erklärt und auch festgestellt, dass der Betriebsübergang von Werzalit zur FHK nicht stattgefunden hat. Gegen dieses Urteil läuft allerdings eine „Nichtzulassungsbeschwerde“ beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt.

„Der ganze Prozess wird möglicherweise noch einmal aufgerollt“, sagt Riezebos. Nach der jetzigen Rechtslage sehe man sich in der Funktion als Gesamtbetriebsrat von Werzalit bestätigt. Auch die Arbeiter seien nach wie vor zu den alten Bedingungen angestellt, da bis auf wenige Ausnahmen niemand den neuen, von FHK angebotenen Arbeitsvertrag unterschrieben habe. „Wir würden bei der neuen Firma wesentlich schlechter gestellt werden, was zum Beispiel Sozialleistungen oder Urlaub anbelangt“, so Riezebos. Nach Ansicht des Betriebsrates muss der Lohn also weiterbezahlt werden.

Peter Reinhardt hat seit August die Geschäftsführung der Fertigungsgesellschaft Holz Kunststoff (FHK) inne. Nachdem Löhne und Gehälter schon im September mit Verzögerung ausbezahlt wurden, habe man bei der Geschäftsführung nachgefragt. „Herr Reinhardt hat uns mitgeteilt, dass er eine Planinsolvenz durchführen muss, sollte kein Geld von Werzalit kommen“, berichtet Riezebos.

Die Stimmung unter den Arbeitern sei schlecht. „Wir versuchen, den Ball flach zu halten, aber einige stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand.“ Durch die Zeit der „Arbeitslosigkeit“ vom 1. Juni bis 19. November vergangenen Jahres haben viele noch mit Verdienstausfällen von acht- bis zehntausend Euro zu kämpfen. „Mieten und andere Verpflichtungen laufen ja weiter. Die Probleme werden immer größer. Wenn wir jetzt wieder kein Geld bekommen, weiß ich nicht, wie lange das gut geht.“

Der Altersdurchschnitt unter den Arbeitern ist hoch, der Ausbildungsstand und die Sprachkenntnisse sind teilweise gering. „Da hat man auf dem Arbeitsmarkt keine Chance.“ Man arbeite an einer Lösung. Hoffnung machte eine Telefonkonferenz des Betriebsrates mit der Geschäftsführung am gestrigen späten Nachmittag. Allerdings blieb auch dieses Gespräch ohne Ergebnis. Wenn bis Montag kein Geld komme, müsse FHK die Insolvenz anmelden, berichtet Betriebsrat Werner Fischer, der bei dem Gespräch dabei war.

Man werde daher ab dem heutigen Mittwoch mit einer Art „Bummelstreik“ reagieren, kündigt der Betriebsrat an. „Wir bieten unsere Arbeitskraft an, werden die Arbeitsleistung aber nicht erbringen.“ Peter Reinhardt oder andere Mitglieder der Geschäftsführung waren gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.