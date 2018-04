Oberstenfeld Angst ist meist unbegründet

Oberstenfeld - EU-DSGVO heißt die Abkürzung, die seit geraumer Zeit bei Unternehmen und Selbstständigen zumindest für Unbehagen sorgt. Und so sperrig wie die Abkürzung ist auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung, wie sie ausformuliert heißt. Sie ist ab dem 25. Mai für alle verpflichtend, die im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitern erheben. So wild sei das Ganze allerdings nicht, erklärte der Ministerialrat Walter Krämer von der Dienststelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit am Donnerstag vor 280 Selbstständigen in der Gronauer Mehrzweckhalle: „Für Sie ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel.“ Doch „die dämliche Propaganda, die man um dieses Gesetz herum macht, führt zu vielen unnötigen Ängsten und überflüssigen Fragen“, konstatierte er resolut.