Oberstenfeld Alkoholisiert drei Autos gerammt

Oberstenfeld - Vermutlich weil sich ein 84-Jähriger alkoholisiert ans Steuer seines Citroen gesetzt hat, ereignete sich am Sonntag gegen 13 Uhr in Oberstenfeld ein Verkehrsunfall. Nachdem der 84-Jährige laut Polizeiangaben bereits verbotenerweise im Bereich der Lindelstraße einen Fußweg entlang gefahren war, setzte er seine Fahrt auf dem Gehweg der Schafgasse fort. Dort streifte er drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Anschließend kam er auf dem immer schmäler werdenden Gehweg zwischen den beschädigten Fahrzeugen und einer angrenzenden Friedhofsmauer zum Stehen.