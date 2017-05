Essen - In einer Essener Wohnung hat die Polizei zwei Tote und den verletzten mutmaßlichen Täter entdeckt. Der Verletzte hatte bei der Polizei angerufen und gesagt, zwei Menschen in der Wohnung getötet zu haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Eine Mordkommission ermittelt und untersucht den Tatort.