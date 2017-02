Düsseldorf - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben weitere Warnstreiks begonnen. Unter anderem legten in Nordrhein-Westfalen am Morgen Mitarbeiter der Universitätskliniken Essen, Köln und Düsseldorf die Arbeit nieder. Die Gewerkschaften haben die Mitarbeiter von Ministerien, Finanzämtern und Uniklinken, an Gerichten, Hochschulen und bei der Polizei zu dem Warnstreik aufgerufen. Am Mittag ist eine Kundgebung in Düsseldorf mit Verdi-Chef Frank Bsirsk geplant. Aktionen sind im Laufe des Tages auch in Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg geplant.