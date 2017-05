Berlin - Mit der Erpresser-Software "Wanna Cry" sind nach Erkenntnissen von Spezialisten auch eine Reihe Kassenautomaten in Parkhäusern infiziert worden. Infolge des Angriffs seien dort die Schranken geöffnet, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen G Data mit. Es handelt sich um Parkhäuser eines niederländischen Betreibers in Essen, Düsseldorf, Grevenbroich und Hagen. "Wanna Cry" hatte am Wochenende in rund 150 Ländern mindestens 200 000 Organisationen und Privatnutzer getroffen und alle Daten verschlüsselt. Es gab eine Lösegeldforderung.