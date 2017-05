Bergheim - Vermutlich aus Verzweiflung über die gemeinsamen schweren Erkrankungen soll eine 65 Jahre alte Frau in NRW ihren Sohn und sich selbst getötet haben. Die Leiche der Frau war am Morgen in Bergheim bei Köln von einem Fußgänger im Garten vor einem Hochhaus gefunden worden. In der Wohnung der Frau entdeckten Polizisten die Leiche des 37-jährigen Sohnes und einen Abschiedsbrief. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die 65-Jährige erst ihren Sohn und dann sich selbst getötet hat, hieß es.