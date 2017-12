Dusiburg - Auf dem Rhein ist in Duisburg am Abend ein Hotelschiff gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn 42 geprallt. Dabei wurden nach ersten Informationen 18 Menschen leicht verletzt, zwei weitere mussten mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Das Schiff wurde bei dem Aufprall am Bug beschädigt. An Bord der "Swiss Crystal" befanden sich während des Unfalls 129 Menschen. Ein zweites Passagierschiff kam der havarierten "Swiss Crystal" zu Hilfe und nahm die Passagiere an Bord.