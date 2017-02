Essen - Mehr als drei Monate nach einem Brandanschlag auf ein türkisches Café in Essen hat die Polizei am Morgen in elf Städten Nordrhein-Westfalens zahlreiche Wohnungen durchsucht. Gegen 17 Verdächtige mit kurdischen Wurzeln war zuvor Haftbefehl erlassen worden, wie ein Sprecher der Polizei Essen sagte. Die Ermittler waren unter anderem in Köln, Dortmund, Bochum, Duisburg und Essen im Einsatz. Anfang November hatten Unbekannte aus einer Gruppe heraus Brandflaschen durch die Fenster des türkischen Cafés geworfen. Ein Mann in dem Ladenlokal erlitt leichte Verletzungen.