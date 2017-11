Marl - Laserstrahlen einer Weihnachtsbeleuchtung haben in Marl in Nordrhein-Westfalen einen Piloten geblendet. Den drei Insassen des Kleinflugzeugs fielen die Lichter beim Start auf. Die Polizei machte daraufhin einen Golfclub in der Nähe als Lichtquelle aus. Dort war eine Laser-Beleuchtung angebracht, die nicht in der Umgebung von Flughäfen benutzt werden darf. Die Beamten nahmen die Lichter ab.