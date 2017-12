Euskirchen - Die Zapfpistole samt Schlauch hing noch im Tankstutzen: So hat ein 18 Jahre alter Fahranfänger eine Tankstelle in Euskirchen verlassen. Dabei hatte der Fahranfänger gar nicht getankt, berichtet die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Der junge Mann habe den Hinweis auf der Zapfsäule, dass nachts nur für maximal 80 Euro getankt werden könne, für den Mindestbetrag gehalten. Weil ihm das zu viel war, habe er sich wieder ans Steuer gesetzt und sei losgefahren - und habe dabei die schon im Stutzen steckende Zapfpistole vergessen.