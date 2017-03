Mönchengladbach - Mit einem deutlichen Sieg hat Borussia Mönchengladbach seine starke Form in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Das Team von Trainer Dieter Hecking siegte mit 4:2 gegen Schalke 04 und feierte den vierten Pflichtspielerfolg in Serie. Vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park hatte Fabian Johnson mit einem Doppelpack großen Anteil am Erfolg der Borussia. Bereits am Donnerstag treffen die beiden Clubs in der Europa League wieder aufeinander.