Düsseldorf - Unbekannte haben in Düsseldorf ein gestohlenes Auto angezündet - und vorher wohl einen kleinen, aber schweren Fehler begangen. Denn wenige Wochen nachdem die Besitzerin den Diebstahl im August angezeigt hatte, war der gestohlene Kleinwagen in eine Radarfalle gerauscht - und der Halterin daraufhin der Bußgeldbescheid ins Haus geflattert, berichtet eine Polizeisprecherin. Am Steuer und auf dem Beifahrersitz sind auf dem Blitzerfoto zwei noch unbekannte Männer recht gut zu erkennen. Mit ihrem Konterfei wird nun öffentlich nach ihnen gefahndet.