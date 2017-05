Krefeld - In der Krefelder Innenstadt ist am späten Nachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst entschied, dass die fünf Zentner schwere Bombe zeitnah entschärft werden müsse, teilte die Feuerwehr Krefeld mit. Der Sprengkörper war bei Ausschachtungsarbeiten unter der Kapelle eines ehemaligen Altenheims entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei begannen, die Häuser in einem Radius von 100 Meter zu räumen. Die Aktion werde sicher einige Stunden dauern, da mehrere 1000 Menschen betroffen seien, sagte ein Sprecher. Sie müssten einen Teil der Nacht außerhalb ihrer Wohnungen verbringen.