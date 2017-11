Duisburg - Nach einem Amok-Alarm und Großeinsatz an einer Duisburger Schule hat die Polizei am Abend Entwarnung gegeben. "Schüler und Lehrer sind in Sicherheit", teilte sie über Twitter mit. Das Gebäude des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs sei komplett geräumt. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Gewalttat. Eine Schülerin hatte den Großeinsatz ausgelöst, weil sie einen Mann mit Pistolen auf dem Schulgelände gesehen haben wollte. Spezialkräfte der Polizei hatten darauf Schüler und Lehrer aus dem Gebäude gebracht und die Schule durchsucht. Es wurde kein Bewaffneter gefunden.