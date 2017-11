Köln/Düsseldorf - 11.11., 11 Uhr 11: Die Jecken sind los! In den rheinischen Hochburgen wurde mit viel Schunkeln und Bier die neue Karnevalssession begrüßt. Schon seit dem frühen Morgen hatten sich die Narren in Köln und Düsseldorf trotz Nieselregen versammelt, um sich auf die fünfte Jahreszeit einzustimmen. Da der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, rechnet die Polizei in beiden Städten über den Tag verteilt mit Tausenden feierwütigen Jecken. Karnevalbands heizten die Stimmung trotz des kühlen Regenwetters an.