Bremen - Ein Rollstuhlfahrer ist im Bremer Hauptbahnhof von einem abfahrenden Zug rund 30 Meter mitgeschleift worden. Der 85 Jahre alte Mann starb an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gestern Nachmittag am Zug der Nordwestbahn in Richtung Nordenham. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Entweder hatte der in einem Elektrorollstuhl sitzende 85-Jährige sich an der Zugtür festgehalten oder seine Hand war eingeklemmt. Die Ermittlungen werden noch einige Tage dauern.