Hannover - Die Fundamente für eine große Koalition in Niedersachsen sind gelegt. Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages durch die Landeschefs von SPD und CDU - Stephan Weil und Bernd Althusmann - soll Weil nun morgen im Landtag wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Bei der Unterzeichnung des Vertrags in Hannover sagte Weil mit einem Seitenhieb in Richtung Bundespolitik: "Wir bilden eine Regierung - das ist an sich schon eine Nachricht." Weil sprach von einem Neustart in den Beziehungen zwischen CDU und SPD.