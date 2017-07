Hildesheim - Im von Überschwemmungen bedrohten Hildesheim hat sich die Lage in der Nacht wieder zugespitzt. Die Pegelstände steigen wieder - das sei keine gute Nachricht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Um die bedrohten Dämme zu festigen, schichteten die Helfer Hunderte Sandsäcke auf. In Goslar entspannte sich die Lage hingegen. "Am meisten freuen wir uns darüber, dass es hier nicht mehr regnet", sagte ein Sprecher der Einsatzleitung am Morgen. Die Pegelstände fielen, einige Straßen blieben aber noch gesperrt.