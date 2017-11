Hannover - Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Niedersachsen wollen SPD und CDU Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen. Das vereinbarten Delegationen beider Parteien in einem Sondierungsgespräch. Es gebe eine hinreichend breite Basis, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, sagte Ministerpräsident Stephan Weil. CDU-Landeschef Bernd Althusmann sagte, es sei das Ziel, noch im November eine Regierung zu bilden.