Hannover - Die AfD Niedersachsen will ihre Wahlparty zur Landtagswahl im griechischen Restaurant eines irakischen Gastronomen feiern. Im Restaurant "Ouzeri - Griechische Botschaft" werde man am Wahlabend auf das Ergebnis warten, teilte die AfD mit. Gegründet wurde die AfD unter anderem aus Widerstand gegen Finanzhilfen der EU für Griechenland. Außerdem spricht sich die Partei gegen "Multi-Kulti in Deutschland" aus. Restaurantchef Gaydan Kamo hat kein Problem damit, die Wahlparty auszurichten: "Wir sind ein Restaurant. Wir haben mit Politik nichts zu tun", sagte der gebürtige Iraker.