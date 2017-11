Cuxhaven - Nach der Schreckensfahrt eines Autos in eine Fußgängergruppe in Cuxhaven setzen die Ermittler auf Auskünfte des Tatverdächtigen und der Verletzten. "Ob der Beschuldigte Aussagen macht, wird sich am Anfang der Vernehmung zeigen", sagte Polizeisprecher Rainer Brenner. Der 29-Jährige soll am Sonntagmorgen vor einer Diskothek sechs Menschen angefahren und verletzt haben. Fünf von ihnen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft wollte noch heute entscheiden, ob sie Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt.